Nửa đêm tỉnh giấc không thấy con đâu, bố mẹ hoảng hốt đi tìm thì phát hiện bé ở nơi không ai ngờ tới

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng ông bố trong clip do mệt quá ngủ thiếp đi nên cũng có thể thông cảm. Dẫu vậy, sự an toàn của em bé vẫn là quan trọng nhất, nếu không may bé tình dậy lẫy rồi ngã xuống thì sẽ gây nên hậu quả vô cùng nguy hiểm. Vì vậy các bố mẹ cần chú ý trong việc trông con bằng cách mua cũi, tấm chắn hoặc nằm đệm thấp để đảm bảo an toàn cho bé và cũng giúp bố mẹ đỡ vất vả trong việc chăm sóc các con.

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng đoạn clip chỉ là dàn dựng mà thôi, dù vậy cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Theo Nhịp Sống Việt