Nửa đêm sang "xin" nhà máy bột cá tạm dừng cho dân nghỉ!

"Hằng đêm, nhà máy họ sản xuất là nghe mùi than bay ra, không thể ngửi nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm… Bà con chúng tôi đã nhiều lần kêu lên chính quyền rồi nhưng cũng không được gì cả", chị Trương Thị Tâm nói.

Đã nhiều lần lập biên bản

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, cho biết, địa phương cũng nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên. Mỗi lần như vậy chính quyền địa phương cũng đã xuống kiểm tra. Tuy nhiên, lần nào nhà máy cũng trình bày lý do, khi thì do hỏng máy, khi thì do lỗi kỹ thuật…, xã cũng đã lập biên bản, đồng thời yêu cầu chủ nhà máy thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường, khắc phục sự cố để tránh ảnh hưởng đến người dân.

Người dân thôn Đức Long bức xúc trình bày với PV về việc nhà máy bột cá Bắc Miền trung gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trung cũng thừa nhận sản xuất bột cá là một ngành đặc trưng nên sẽ có mùi đặc thù, việc này là không tránh khỏi: "Địa phương cũng rất sát sao, tuy nhiên thẩm quyền của xã chỉ lập biên bản và yêu cầu nhà máy khắc phục sự cố. Còn việc phạt cần cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào các chỉ số, mức độ nhất định…".

Cá bốc mùi hôi thối được bày trên sàn nhà và cho vào máy để nghiền nát.

Cảnh nhơ nhớp phía bên trong nhà máy.

Trong khi đó, làm việc với phóng viên, lãnh đạo nhà máy bột cá Bắc Miền Trung thừa nhận "mùi đặc trưng" khi sản xuất bột cá. Trong những năm gần đây nguồn nguyên liệu khan hiếm nên quá trình hoạt động không được ổn định. Tuy nhiên, chủ nhà máy bột cá này cho biết người dân bức xúc là do bị "kích động". Đơn vị cũng sẽ cố gắng khắc phục để quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến người dân.