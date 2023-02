Nửa đêm gặp cô gái mặc phong phanh đứng trên cầu và cách xử lý của bác tài

Theo anh T.A., đoạn đường 2-3km từ cầu về tới cổng nhà cô gái đường rất vắng. Thật may khi cô bé về tới nhà, anh T.A. thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang đứng chờ nên yên tâm đi về.

"Cái thiện ở đời còn nhiều lắm. Cám ơn bác tài đã làm phúc cho đời".

"Thực sự bé này rất may mắn mới gặp được anh. Chúc anh luôn khỏe, vạn dặm bình an".

"Con người lúc tuyệt vọng rất dễ nghĩ quẩn. May là gặp được người tốt khuyên bảo nên vượt qua được ranh giới mong manh. Cảm ơn anh lái xe nhé. Chúc anh luôn may mắn và thượng lộ bình an. Xin cảm ơn!".