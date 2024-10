Nửa đêm đi uống cà phê vợt ở TP.HCM

Cách pha cà phê cũ bằng vợt và nước đang sôi hiếm hoi còn tồn tại ở TP.HCM, nhiều người thích thú, nửa đêm vẫn xếp hàng mua và có thể ngồi vỉa hè tới sáng để uống. Your browser does not support the video tag. Theo VTC News