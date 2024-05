Nửa cuối tháng 5/2024, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt

Từ ngày 14-31/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đợt nắng nóng này, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; phía ở Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C. Riêng khu vực vùng núi phía Tây Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C, có nơi trên 42 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất nguy hiểm (mức V).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 14-23/5 vẫn duy trì thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Giai đoạn nửa cuối tháng 5/2024, các khu vực trên có mưa, nắng nóng sẽ giảm dần. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ đêm 15 đến ngày 16/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, dông; từ ngày 19-20/5 có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 15 đến ngày 16/5 và từ ngày 20-21/5 có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 16-23/5 có mưa rào, dông rải rác. Thời gian mưa dông ở các khu vực tập trung vào chiều tối và đêm, trong mưa dông đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.