"Nữ tướng" Times Pro: "Vì con người là sứ mệnh cao cả nhất chúng tôi theo đuổi"

Bản lĩnh của "nữ tướng" tuổi Dần

Sinh năm 1986, doanh nhân Lê Ngọc Anh cho biết bản thân cá tính, thẳng thắn, thích thử thách, quyết liệt nhưng cũng trọng nghĩa, tình cảm, linh hoạt, thích ứng nhanh theo hoàn cảnh. Đây là những yếu tố giúp chị thành công trong kinh doanh.

"Nữ tướng" tuổi Dần, CEO Lê Ngọc Anh cho biết: "Cá tính tạo thành công".

Chị Lê Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT công ty CP Bất động sản Times Pro sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Ba mẹ là ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão - những người đã gây dựng nên "Nhà sách Mão", góp phần hình thành khu phố sách Đinh Lễ tại Hà Nội. Hiện tại chị vẫn tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển nhà sách.

Chị Ngọc Anh tâm sự: "Bố mẹ từ hai bàn tay trắng tạo nên thương hiệu Nhà sách Mão. Đã có rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn bình tĩnh vượt qua để có được thành quả như hôm nay. "Máu" kinh doanh và bản lĩnh của tôi được hun đúc từ chính bố mẹ. Điều quan trọng nhất mà bố mẹ truyền cho tôi chính là tư duy trân quý lao động, khao khát được cống hiến hết mình vì lợi ích xã hội, coi nghề chính là đam mê".

Trước khi vào thị trường bất động sản, chị Ngọc Anh từng có những năm tháng công tác trong ngành tài chính ngân hàng. Khoảng thời gian này chị không ngừng tìm hiểu thông tin về bất động sản, trau dồi kiến thức về rất nhiều mảng khác nhau, từ học làm truyền thông, tạo web, học thiết kế, chạy quảng cáo…