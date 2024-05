Nữ TS Việt trong top ảnh hưởng thế giới, điều hành Quỹ khoa học "triệu đô"

Cuối cùng, khi đã có nhiều yếu tố thuận lợi hội tụ như điểm các môn coursework tốt (cao nhất khóa), có 2 bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí uy tín, tôi đã được giáo sư hướng dẫn và hội đồng trường cho phép tốt nghiệp.

Tuy nhiên, đúng là thời điểm đó tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ đam mê và theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học đến như vậy.

Công việc nghiên cứu khoa học cần sự bền bỉ, chăm chỉ, sẵn sàng chấp nhận đối mặt với thách thức cũng như thất bại một cách thường xuyên. Nhưng qua từng trải nghiệm, tôi ngày càng nhận thấy đây là lĩnh vực mà bản thân muốn gắn bó.

Dành cả tuổi thanh xuân theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, đến nay nhìn lại, Thái Hà đánh giá đâu là khó khăn và thách thức lớn nhất?

- Là một người đam mê công việc nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng, tôi không coi việc "dành cả tuổi thanh xuân cho khoa học" như anh nói là sự hy sinh.

Thách thức lớn nhất trong công việc nghiên cứu - mà các nhà nghiên cứu chúng tôi hay nói vui với nhau, rằng đây là "công cuộc học tập cả đời". Vì để duy trì chất lượng các nghiên cứu của mình, chúng tôi phải luôn học hỏi sâu, nâng cao kỹ năng và chuyên môn; đồng thời đây cũng là công việc mà luôn đối mặt với thất bại và bị từ chối - khi nộp các sản phẩm nghiên cứu của mình cho các tạp chí học thuật uy tín quốc tế hay các quỹ tài trợ nghiên cứu để bình duyệt, xét chọn - nên cần duy trì sự đam mê, bền bỉ, kiên nhẫn để sẵn sàng vượt qua những thử thách này.

Ngoài ra, tôi cũng cần quản lý thời gian hợp lý để cân bằng giữa thời gian dành cho công việc và cho cuộc sống cá nhân.

Nhà khoa học nào có ảnh hưởng nhất đến con đường nghiên cứu của TS Lê Thái Hà?

- Tôi học tập được nhiều điều từ nhiều nhà khoa học tài năng mà bản thân có cơ hội trao đổi, làm việc cùng. Tuy nhiên, tôi không có một hình mẫu nhà khoa học toàn diện để theo đuổi. Mỗi người là một cá thể, một cá tính đặc biệt, riêng biệt với những giá trị riêng và ở họ đều có những điểm cụ thể để tôi học hỏi.

Ví dụ, một thầy giáo khi xưa của tôi là giáo sư ở trường NTU nơi tôi theo học đã truyền cảm hứng cho tôi về sự sáng tạo trong cách tiếp cận vấn đề. Một giáo sư kinh tế lượng hàng đầu khác lại khiến tôi khâm phục về sự nhiệt huyết của ông, sẵn sàng đầu tư thời gian cho việc xây dựng website & blog để lan tỏa kiến thức hữu ích miễn phí cho các nhà nghiên cứu trẻ, trong đó có tôi.

Rồi nhiều trường hợp ưu tú của thế hệ trước được đi học tập, nghiên cứu ở các trường, viện uy tín của thế giới vẫn lựa chọn về Việt Nam để cống hiến, xây dựng sự nghiệp ở quê hương dẫu điều kiện còn khó khăn, thách thức - điều này cũng truyền cho tôi cảm hứng tích cực và nhận thức về trách nhiệm của mình - ở vai trò thế hệ tiếp nối - trong việc đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Câu nói "giỏi việc nước, đảm việc nhà" thường được dùng khi nói về người phụ nữ thành công. Với TS Lê Thái Hà thì sao?

- Tôi nhận thức rõ rằng mỗi ngày chỉ có 24 giờ và việc phân chia thời gian một cách hợp lý giữa công việc quản lý, nghiên cứu, học thuật mà tôi đam mê và trách nhiệm với gia đình, bản thân là cần thiết. Tôi ưu tiên công việc vào giờ làm, ngoại trừ những thời điểm đặc biệt cần tập trung cao độ cho công việc.

Sau đó, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình như chơi cùng con, đi thăm bố mẹ, cùng chồng đi du lịch hay đơn giản là cùng nhau làm những việc nhỏ nhặt trong nhà. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian cho bản thân, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tôi nghĩ rằng chỉ khi mình khỏe mạnh, mới có thể tái tạo nguồn năng lượng và tư duy sắc bén cho công việc.

Tôi rất thích câu nói của Benjamin Franklin - chính trị gia và cũng là nhà khoa học nổi tiếng: "Let all your things have their places; let each part of your business have its time." (tạm dịch: Hãy để mọi thứ của bạn vào đúng vị trí; hãy thu xếp mỗi phần công việc của bạn vào một khoảng thời gian riêng biệt). Tôi tin rằng, mặc dù thời gian có hạn và có rất nhiều việc cần quan tâm trong cuộc sống, nhưng nếu biết sắp xếp mọi thứ theo trật tự và phân chia công việc hợp lý, chúng ta có thể làm nhiều việc mà vẫn duy trì được cuộc sống cân bằng.

Nhiều bạn đọc sẽ tò mò là một nhà khoa học thì có những sở thích giống như các bạn đồng trang lứa không, ví dụ trà sữa, mua sắm… Thái Hà cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào?