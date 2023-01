Nữ TS Việt duy nhất lọt top 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

Niềm vui khi nghiên cứu khoa học

Quyết định về Việt Nam sau khi nhận bằng tiến sỹ (năm 2013), Thái Hà bắt đầu giảng dạy tại Đại học RMIT, sau đó là Đại học Fulbright, đồng thời, chị còn làm nghiên cứu. Tháng 4/2022, Thái Hà nhận nhiệm vụ quản lý tại VinFuture. Dù môi trường, đặc thù công việc thay đổi hoàn toàn từ giảng dạy sang điều hành, nhưng chị vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Chị coi việc nghiên cứu là cách để thư giãn, giải tỏa những áp lực trong công việc và cuộc sống.

Đằng sau những bài báo công bố xuất bản thành công là rất nhiều bài chị gửi đi bị từ chối, thất bại. Thông thường, tỷ lệ bài được chấp thuận bởi các tạp chí khoa học uy tín nằm trong danh mục ISI chỉ trên dưới 10%. Chị định nghĩa công thức thành công trong nghiên cứu khoa học của mình là nhờ sự chăm chỉ và cần mẫn theo đuổi đam mê.

Chị còn hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ và hỗ trợ họ trong các cơ hội học bổng, đi học tiếp. Chứng kiến họ thành công, chị hạnh phúc như thành công của chính mình.

Niềm vui của nữ tiến sỹ là những lúc rảnh rỗi được ở bên chồng và cô con gái 5 tuổi, tự đi chợ mua đồ chế biến món ăn cho con hay đi thăm bố mẹ hai bên, đi du lịch.

Câu nói của Benjamin Franklin, chính trị gia kiêm nhà khoa học nổi tiếng: "Let all your things have their places; let each part of your business have its time" (Tạm dịch: Sắp xếp mọi thứ theo trật tự và phân chia công việc theo thời gian dành riêng) là phương châm sống của nữ tiến sỹ trẻ. Chị quan niệm, nếu biết sắp xếp mọi thứ theo trật tự và phân chia công việc hợp lý thì có thể làm được nhiều việc và vẫn có cuộc sống cân bằng.

Là đồng tác giả một số nghiên cứu với TS Lê Thái Hà, GS Trần Nam Bình (Đại học New South Wales, Australia) nói, TS Lê Thái Hà là một trong những đại diện xuất sắc nhất của làn sóng mới với các nhà kinh tế trẻ và có năng lực ở Việt Nam. GS Bình ấn tượng về sự vượt trội của Lê Thái Hà khi chị có khả năng nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Ông cũng ngưỡng mộ sự kiên trì, quyết tâm nghiên cứu và sự thân thiện của nữ tiến sỹ.