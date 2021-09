Nữ travel blogger Sài Gòn 'bật mí' điểm du lịch, picnic ngay giữa mùa dịch

Không gian picnic cuối tuần lý tưởng của gia đình Minh Điệp

Bữa ăn đẹp mắt do Minh Điệp chuẩn bị

Căn nhà được Điệp mua lại cách đây 2 năm khi bắt đầu chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vì công trình đã xuống cấp nên 9X đầu tư cải tạo thành không gian sống mới tiện nghi, đáp ứng đầy đủ các công năng, mục đích sử dụng.

Nhà nằm ngay mặt phố, vừa cho thuê vừa là nơi ở cho gia đình nên cô mong muốn có khoảng sân thượng xanh mát, gần gũi với thiên nhiên để có thể cân bằng với nhịp sống hối hả của Sài Gòn đô hội.

"Ngôi nhà ban đầu đã cũ, mình phải leo thang gỗ kiểu cổ mới lên được sân thượng. Mà hạng mục này đã bị mối mọt làm hư hại, lại không có lan can hay mái che nên thiếu an toàn, nguy hiểm. Chưa kể lúc nào cũng nắng nóng làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt ở các tầng dưới. Sau đó, gia đình mình quyết định cải tạo gần như toàn bộ bằng cách đập đi xây lại, thiết kế hệ cầu thang mới, làm lan can và mái che để có không gian xanh mát trên cao", Minh Điệp nói.