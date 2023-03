Nữ tiếp viên hàng không Việt kể góc khuất ít ai ngờ về nghề

N. và C. đến với nghề tiếp viên hàng không vì muốn được đi xa, ngắm nhìn thế giới. Để theo đuổi giấc mơ này, hai cô gái, tại hai hãng hàng không khác nhau, đều trải qua những tháng đào tạo khắc nghiệt tại học viện của hãng, gồm những bài học về an toàn bay, an ninh, sơ cấp cứu, quy trình khẩn nguy, sinh tồn, quy trình phục vụ, chăm sóc khách hàng, quy chuẩn về ngoại hình,...

Trong quá trình đào tạo, N. được học Personal security (an toàn an ninh cá nhân) về các biện pháp an ninh cho bản thân bao gồm bảo đảm cách ly và giám sát hành lý cá nhân tránh trường hợp người xấu lợi dụng sơ hở và bỏ các vật phẩm cấm vào vali như chất gây cháy nổ, vũ khí, chất gây nghiện,...

Cô cho hay, theo quy định của luật hàng không, nội quy của hãng và chương trình đào tạo, các tiếp viên không được nhận, cầm hộ đồ của người khác từ nước ngoài về Việt Nam.

Hàng năm, theo Chỉ thị của Cục hàng không Việt Nam, tiếp viên hàng không phải học và thi lại tất cả kiến thức, làm bài kiểm tra về an toàn an ninh hàng không để gia hạn chứng chỉ bay, cập nhật quy định và quy trình mới.

"Mỗi lần thi đều rất căng thẳng vì kiến thức nhiều và khó, nếu trượt bất kể môn học nào sẽ phải dừng bay và giảm thu nhập", cô cho biết. Áp lực học hành và thi cử cũng khiến C. mệt mỏi và căng thẳng.

Việc xách hộ hàng từ nước ngoài về nước luôn tiềm ẩn nguy cơ, thậm chí vướng lao lý (Ảnh minh họa: Flickr/MIKI Yoshihito).

Chuyến bay đầu tiên của N. bắt đầu từ năm 2020 nhưng đến nay số giờ bay khiêm tốn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. C. cũng bước lên chuyến bay khởi đầu sự nghiệp vào mùng 2 Tết 2020, dần nhận ra đây không hẳn là con đường trải hoa hồng.