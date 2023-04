Nữ tiếp viên bị tài xế Mercedes tông khiếu nại việc chậm thi hành án

Do đó, chị Hường gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan tố tụng về việc thi hành án kéo dài. "Tôi bị thương tật 79% với 7 ca mổ đã thực hiện. Trong tương lai còn phải thực hiện nhiều ca mổ, chi phí tốn kém nên tôi rất lo lắng về sự chậm trễ của quá trình thi hành án", chị Hường nêu trong đơn.

Trước đó, ngày 4/4, chấp hành viên Trần Thị Thanh và chị Nguyễn Thị Bích Hường đã có buổi làm việc. Theo biên bản giải quyết việc thi hành án, bị án Nguyễn Trần Hoàng Phong đang thụ hình tại trại giam Z30D, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Phong không ủy quyền việc thi hành án cho ai, vì vậy cơ quan thi hành án phải trực tiếp đến trại giam để tống đạt văn bản, giấy tờ.

Cũng theo biên bản, căn hộ thuộc chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) đang do bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ Phong) và 2 người con quản lý, sử dụng. Do lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận chỉ ghi căn hộ chung cư trên nên cơ quan thi hành án cần phải xác minh các thông tin về chủ sở hữu, các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện của chủ tài sản trước khi đưa ra bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Theo xác minh của cơ quan thi hành án, căn hộ trên chưa được cấp giấy chứng nhận (chỉ có hợp đồng mua bán căn hộ), chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư. Chấp hành viên đang yêu cầu đương sự và chủ đầu tư cung cấp thông tin về hiện trạng tài sản hiện tại có gì thay đổi gì so với hiện trạng ban đầu, căn hộ có được cấp giấy chứng nhận và có được mua bán hay không nhưng chưa nhận được câu trả lời từ phía chủ đầu tư.