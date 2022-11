Nữ tỉ phú Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa

Trước đó, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, bị can Trương Mỹ Lan đã mời luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng (Đoàn luật sư TP HCM) bào chữa cho mình.



Theo cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can trong vụ án đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.