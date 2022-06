Nữ thủ quỹ trốn ở Đà Nẵng bị bắt và vụ án 26 năm trước ở Thái Bình

Đồng thời lúc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Bình, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy thành lập đoàn công tác kết hợp với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động tại cửa hàng vàng bạc.

Qua xác minh sơ bộ, thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Thái Thụy ra Quyết định khởi tố hình sự số 49 ngày 21/8/1996 vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1985 xảy ra tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy, để mở cuộc điều tra.

Sáng ngày 20/8/1996, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy tá hỏa phát hiện Đỗ Thế Lam, Lê Thị An và Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi cửa hàng nên đã thành lập Hội đồng kiểm kê cửa hàng vàng bạc, bước đầu phát hiện tiền mặt tại quỹ bị mất, vàng hàng hóa mất 69 chỉ nên đã lập tức báo Công an huyện Thái Thụy.

Ông Nguyễn Thu Hằng - cán bộ Giám định viên của Phòng Kiểm soát Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Bình theo dõi hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy và bà Lê Thị Thoan - Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp huyện Thái Thụy cùng bị kỷ luật khiển trách. Bà Nguyễn Thị Mính - Phó phòng Kế toán Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy theo dõi cửa hàng vàng bạc bị xử lý buộc thôi việc.

Riêng Lê Thị An và Phạm Thị Hương sau khi gây án đã bỏ trốn, ngày 23.8.1996 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra các Lệnh truy nã số 77, 78 đối với Lê Thị An và Phạm Thị Hương.

Đến ngày 15/8/1997, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định tách vụ án số 09, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 30, 31 đối với An và Hương.

Sau khi bỏ trốn, Phạm Thị Hương đến TP Đà Nẵng sinh sống qua nhiều nơi, làm nhiều việc trong suốt 26 năm qua và cuối cùng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, đưa về Thái Bình quy án.

Quá trình bị bắt giữ, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hương tỏ ra hợp tác với cán bộ điều tra. Bước đầu đối tượng khai nhận, trong thời gian làm thủ kho, thủ quỹ tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã vi phạm trong việc quản lý tài sản do khách hàng thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng và Nhà nước.

