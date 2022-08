Nữ thiếu tá công an giả chữ ký thủ trưởng rút 900 triệu đồng

Trưa 17/8, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Nhi (Thiếu tá, Kế toán Công an huyện Tân Thạnh) về tội giả mạo chữ ký trong công tác.

Công an huyện Tân Thạnh nơi bà Nhi công tác.