Nữ thần tượng SNSD tới Việt Nam

Đây không phải lần đầu tiên Hyoyeon đến Việt Nam. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn được người hâm mộ đón chào. Năm 2009 cô từng cùng SNSD tới biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), năm 2012 ở sự kiện Kpop Festival, năm 2014 ở Kpop HEC Korea Festival in Vietnam 2014 và Going Together Concert mừng quan hệ ngoại giao 25 năm Việt Nam - Hàn Quốc năm 2017.

Ngoài ra, Hyoyeon còn là thành viên của Got the Beat - siêu nhóm nhạc nữ thuộc dự án Girls on Top do công ty giải trí SM Entertainment thành lập vào năm 2021. Theo SCMP, Got the Beat là một trong những nhóm nhạc giàu có nhất Hàn Quốc với tài sản 55,2 triệu USD .