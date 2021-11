'Nữ thần nhan sắc' YoonA nhóm SNSD sở hữu khối tài sản gần 600 tỷ

Sau buổi ra mắt thành công của phim điện ảnh Miracle tháng 9 vừa qua, YoonA lại chuẩn bị cho nhiều dự án hơn trong tương lai. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô sẽ tái hợp Hyun Bin ở Nhiệm vụ tối mật 2.

Mỹ nhân 31 tuổi còn hứa hẹn khuấy động màn ảnh nhỏ năm 2022 với Big Mouth khi lần đầu “nên duyên” cùng tài tử Lee Jong Suk. Một dự án điện ảnh lãng mạn khác của nữ diễn viên là 2 O'clock Date cũng được người hâm mộ mong chờ.

Your browser does not support the video tag.

Mẫn Tâm

Theo Kdramastars