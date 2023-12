'Nữ thần mùa hè' hút hàng nghìn người kéo đến Quảng trường Thái Bình quyến rũ cỡ nào?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kwon Eun Bi check in giữa "biển fans" ở Thái Bình. Nguồn clip: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thái Bình

Mới đây, loạt hình ảnh/clip một nữ thần tượng Hàn Quốc biểu diễn tại một sự kiện ở Thái Bình được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội TikTok. Được biết, đó là Kwon Eun Bi.

Cô đến Việt Nam biểu diễn trong lễ hội âm nhạc Thai Binh Homecoming, tại Quảng trường Thái Bình, thu hút hàng nghìn khán giả. Trên trang Instagram cá nhân, hơn 2,5 triệu người theo dõi Kwon Eun Bi cũng chia sẻ hình ảnh đi diễn tại Việt Nam, thu về lượng tương tác cao từ người hâm mộ.



Kwon Eun Bi chia sẻ hình ảnh trong show diễn tại Việt Nam gây chú ý.