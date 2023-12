Nữ thần gợi cảm Shakira: Sở hữu sự nghiệp âm nhạc nhiều kỷ lục và tài sản đồ sộ

Cô là người có thu nhập cao thứ 4 trong năm 2008 với 38 triệu USD. Trong danh sách năm 2018 do Taylor Swift đứng đầu, Shakira đứng thứ 10 với 35 triệu USD. Cô cũng được Forbes nhắc đến là người đã “kiếm được hàng chục triệu đô” trong danh sách năm 2013 nhưng không nằm trong top 10.

Hai album cuối cùng của cô phát hành cho đến nay là Shakira (2014) và El Dorado (2017). Album trước đó đã đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200, trở thành album có thứ hạng cao nhất của Shakira tại Mỹ. Đĩa đơn chính, "Can’t Remember to Forget You" được biểu diễn cùng biểu tượng tỷ phú nhạc pop Rihanna.

Bài hát sau đó được đưa vào album Sale el Sol (2010) của cô. Album đã mang về cho cô thêm một giải Grammy Latin cho Album giọng pop nữ xuất sắc nhất và là album thứ tư của cô lọt vào top 10 Billboard 200. Đến thời điểm này, Shakira tiếp tục thành công tại thị trường tiếng Anh với album She Wolf (2009).

Bản hit quốc tế lớn thứ hai của cô là bài hát “Waka Waka (This Time for Africa)”. Đây là bài hát chính thức của FIFA World Cup 2010, được tổ chức tại Nam Phi và Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Bài hát được phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Shakira biểu diễn nó ở cả hai lễ khai mạc và bế mạc.

Giá trị tài sản ròng của Shakira cũng bao gồm hàng triệu USD cô kiếm được từ các buổi hòa nhạc mà cô đã thực hiện từ những năm 1990. Mặc dù thông tin chi tiết về hai chuyến lưu diễn đầu tiên của cô, Pies Descalzos Tour (1995-1997) và Tour Anfibio (2000) không rõ ràng, nhưng chuyến lưu diễn thứ ba của cô, Tour of the Mongoose (2002-2003), được cho là đã thu về hơn 70 triệu USD.

Kể từ đó, cô chỉ thực hiện ba chuyến lưu diễn - Oral Fixation World Tour (2006-2007), The Sun Comes Out World Tour (2010-2011) và El Dorado World Tour (2018). Thu nhập chính xác của cô không rõ ràng, nhưng mỗi lần đều khiến cô tăng tài sản lên hàng triệu đô la.

Một báo cáo tháng 8/2023 của Billboard cho biết Shakira là nghệ sĩ Latin có doanh thu cao thứ 16 mọi thời đại tính theo thu nhập từ các chuyến lưu diễn. Báo cáo cho biết thêm, cô đã kiếm được 108,1 triệu USD từ 120 buổi diễn trong sự nghiệp của mình. Buổi biểu diễn được báo cáo lớn nhất là tại Foro Sol ở Thành phố Mexico, Mexico, vào ngày 14-15/2/2003, thu về 4,1 triệu USD.

Vào tháng 2/2021, Shakira đã bán quyền xuất bản danh mục âm nhạc gồm 145 bài hát của mình cho công ty đầu tư tiền bản quyền âm nhạc Hipgnosis có trụ sở tại London. Giá trị của thương vụ không được tiết lộ nhưng một số bài báo cho rằng nó có thể vào khoảng 100 triệu USD. Shakira cũng đã tạo dựng được tên tuổi của mình với vai trò giám khảo chương trình âm nhạc thực tế The Voice trong hai mùa 2013 và 2014. Các bài báo cho biết cô được trả 12 triệu USD mỗi mùa.

Giá trị tài sản của Shakira còn bao gồm các khoản đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, giá trị của chúng không cao bằng những người nổi tiếng như Arnold Schwarzenegger. Cô được cho là sở hữu bất động sản ở Miami, Barcelona và Bahamas.

Biệt thự Miami là tài sản đáng chú ý nhất của cô. Cô mua nó vào năm 2010 với giá 12,7 triệu USD. Ngôi nhà rộng khoảng 847,7 mét vuông nằm trên khu đất rộng khoảng 1.925,5 mét vuông bên bờ sông, có sáu phòng ngủ và bảy phòng tắm, có khoảng 30,8 mét lối vào Vịnh Biscayne.

Theo VOV