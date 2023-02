Nữ tài xế khai về việc thấy người bị nạn nhưng không cứu

VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Tại CQĐT, Hằng khai vào khoảng 20h ngày 2/10/2022, sau khi ăn tối tại một quán cơm ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Hằng điều khiển ôtô biển kiểm soát 84L-4036 trên quốc lộ 1A để về nhà tại thôn Quảng Đông, xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Trên xe lúc này có chồng của Hằng bế theo 2 con nhỏ.