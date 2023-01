Nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn

Ngày 31/1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 2/10/2022, Hằng điều khiển ô tô BKS 84L-4036 chở theo Vương Kim Trực (38 tuổi) và Vương Đình Quang (20 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành) lưu thông tại khu vực huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.