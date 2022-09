Nữ sinh viên nhập viện vì liên tục thay bạn tình, quan hệ tình dục ngày 3-5 lần vẫn không đủ

Theo TS Hương, ám ảnh tình dục có thể dẫn đến nhiều hậu quả không tốt. (Ảnh minh họa sofoarchon)

Cuộc sống và việc học tập của cô cũng vì thế bị ảnh hưởng. Cô liên tục xao nhãng chuyện học hành, bỏ bê tất cả các hoạt động xã hội, giao lưu khác mà chỉ "chú tâm" vào việc tìm đối tượng để thỏa mãn thể xác.



Bản thân cô cũng cảm thấy "hoảng sợ" vì nhu cầu tình dục của mình, thấy chán ghét bản thân và lo lắng cuộc sống càng ngày càng sa sút. Tuy nhiên, cô không thể thảo "dừng" được thôi thúc tình dục của mình.



Sau khi chia sẻ và dò hỏi, TS Hương được biết, thời thơ ấu, nữ sinh viên này đã bị người quen lạm dụng tình dục. Từ đó, cô cảm thấy chán ghét, ghê sợ rồi lại tò mò về tình dục.



Bản thân cô cũng thấy mình "chẳng còn gì phải giữ" nên buông thả trong việc tìm bạn tình và quan hệ tình dục. Ai có nhu cầu làm quen, quan hệ tình dục với cô là cô đáp ứng ngay... Dần dần cô càng khao khát "đi tìm khoái cảm"...



Theo TS Hương, sau khi điều trị tâm lý 6 tháng, cô gái cũng biết cách kiềm chế bản thân khi có nhu cầu tình dục, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, luyện tập thể thao, nghe nhạc... để giúp mình bận rộn và khỏe mạnh hơn...



Cần sớm điều trị khi có xu hướng tình dục quá mức



TS Hương cho biết, việc bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu đã trở thành "bóng ma" khiến cho cô gái có sự nhìn nhận lệch lạc về tình dục. Họ có thể nhận định tình dục là "bẩn thỉu, đau đớn" và sợ hãi hoặc có người lại cho rằng bản thân "không còn gì để mất" nên buông thả hành vi như cô sinh viên này.



Lúc đầu, họ chỉ tò mò tìm hiểu nhưng sau đó cộng với suy nghĩ lệch lạc nên sẽ tìm kiếm hoạt động tình dục nhiều hơn.



Theo TS Hương, ám ảnh tình dục có thể dẫn đến nhiều hậu quả không tốt. Những thôi thúc, ham muốn quan hệ tình dục, ám ảnh tưởng tượng về tình dục thường thúc đẩy người ta cần phải thỏa mãn bản thân.

Ham muốn tình dục quá mức là biểu hiện của tình trạng bệnh lý rối loạn tâm thần hay do biến đối gen.

Có người vì quan hệ tình dục nhiều mà sa sút sức khỏe. Họ sẽ chỉ tập trung suy nghĩ và hành động cho tình dục mà bỏ bê chuyện học hành, khó tập trung vào công việc, bị cô lập với xã hội vì chỉ nghĩ đến sex mà giảm hứng thú, không muốn tham gia các hoạt động khác, khó giao lưu, hòa nhập với bạn bè.



Người nghiện tình dục cũng ý thức được hành vi của mình lên có thể bị lo lắng, stress, mất ngủ và mắc thêm nhiều rối loạn tâm thần khác...



Thậm chí, bởi ham muốn quá cuồng loạn mà có những lời nói và hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật như quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, cưỡng bức...



Còn TS, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, phòng Điều trị Rối loạn liên quan Stress và Sức khoẻ Tình dục (Viện Sức khoẻ tâm thần), trước đây, mọi người thường nghĩ xu hướng tình dục quá mức (còn gọi là cuồng dâm) là do suy đồi đạo đức, tuy nhiên thực tế đây là biểu hiện của tình trạng bệnh lý rối loạn tâm thần hay do biến đối gen.



"Cuồng dâm cũng là triệu chứng trong một số bệnh như rối loạn nhân cách ranh giới, hưng cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực hưng cảm, rối loạn phân liệt , bệnh Pick, tự kỉ, Alzheimer, nhiều loại chấn thương não, hội chứng Klüver - Bucy, hội chứng Kleine - Levin và nhiều bệnh thoái hóa thần kinh khác…



Cuồng dâm cũng có thể xuất hiện do tác dụng phụ của thuốc, như các loại thuốc điều trị bệnh Parkinson. Một số loại chất được sử dụng để giải trí như methamphetamine cũng có thể góp phần vào hành vi cuồng dâm", TS Mai chỉ rõ 1 số nguyên nhân.



Theo TS Mai có khoảng 43% nữ, 31% nam mắc ít nhất 1 loại rối loạn tình dục. Cuồng dâm phổ biến hơn ở nam, dao động từ 3,9-30%, so với 2,1-25% ở nữ, thường cuối tuổi thanh thiếu niên, đầu tuổi thành niên.



Cuồng dâm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Người bệnh thường luôn nghĩ đến nó, nếu không được đáp ứng khó chịu bứt rứt, lo lắng, băn khoăn, trăn trở… dẫn tới lo âu, trầm cảm, mất ngủ… Người cuồng dâm có thể bị sa sút học tập, bỏ bê làm việc.



Một số người ham muốn tình dục quá mức nếu không được đáp ứng có thể dẫn đến những hành vi phạm pháp luật như cưỡng bức, hiếp dâm… hoặc có các mối quan hệ ngoài luồng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình….



"Nếu cảm thấy hành vi tình dục của mình lệch chuẩn, sức khỏe tinh thần và thể chất bị ảnh hưởng, tinh thần sa sút, lo âu thì người dân bên đi khám sớm để được chẩn đoán và được điều trị đúng", TS Mai khuyến cáo.