Nữ sinh tử vong do truy đuổi cướp: Xuất hiện clip lúc xảy ra tai nạn

Liên quan đến vụ việc nữ sinh gặp nạn tử vong nghi do truy đuổi kẻ giật điện thoại, mới đây, MXH xuất hiện một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình trên xe ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn thương tâm thu hút sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

Trong clip, nữ sinh điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá nhanh, rượt đuổi theo một đối tượng khác chạy phía trước. Tuy nhiên, ngay khi tới giao lộ thì 1 trong 2 chiếc xe đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tự chế khác.

Clip 23 giây nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo cướp giật điện thoại

Cú va chạm mạnh khiến cả người và phương tiện ngã nhào ra đường, còn hàng hóa trên chiếc xe cũng vương vãi xung quanh. Nữ sinh cũng bị văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ.