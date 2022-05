Nữ sinh sốc khi ra trường lương chỉ 7 triệu đồng, dân mạng tranh cãi

“Mới ra trường mà lương 7 triệu là được rồi, còn muốn cao hơn thì profile bạn phải khung + có kinh nghiệm ở vị trí bạn làm thì may ra”.

“Khi bạn hỏi những câu tương tự như vậy thì có khi thu nhập của bạn còn không xứng đáng với con số 7 triệu ấy thu nhập cao hay thấp do năng lực, đừng mang cái mác tên trường vào. Thực lực kém thì trường công với trường tư cũng không khác nhau nhiều đâu”.

“Học trường nào mà có profile ổn thì cũng được lương cao thôi, còn profine thì 7 triệu là cao đấy”.

“Lương cao hay không do năng lực, do kỹ năng cá nhân, do quá trình trau dồi và rèn luyện bản thân. Chứ bây giờ mà vẫn giữ cái mindset (tư duy) trường tốt ra trường lương cao thì 7 triệu là cao rồi đó =)) Chúc bạn may mắn nhé”.