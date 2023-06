Nữ sinh Sài thành tuyên bố nói không với cúng bái cầu may, chè đậu đỏ...

Nhiều bạn rủ đi nhưng cô gái lắc đầu từ chối. Sau buổi làm thủ tục cô có lịch học đàn ở lớp nhạc, sau đó sẽ đọc lại hai tác phẩm cô yêu thích nhất là "Người lái đò sông đà" và "Ai đã đặt tên cho dòng Sông" và đi ngủ sớm.

18 tuổi kể, trước đó, mẹ cũng rủ cô đi chùa ở Bình Dương cầu may, lên cả thực đơn cho con ăn chè đậu đỏ, tránh chè đậu đen, chuối, trứng trước những ngày thi nhưng bị con gái từ chối.

Với Thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay không quá căng thẳng, kể cả học sinh có học lực trung bình cũng vượt qua dễ dàng. Ngoài phương án dùng điểm học bạ, Thảo sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học nhưng cô không mấy áp lực.

"Em không phê phán chuyện cúng vái, cầu may trước ngày thi nhưng em không cầu vào may rủi. Với em khi cầu may là mình gửi gắm việc của mình vào nơi khác, trong khi thi cử là việc của mình, do mình quyết định nên phải tin vào bản thân", Thảo chia sẻ.