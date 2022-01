Nữ sinh Ngoại thương mất tích bí ẩn: Hé lộ trích xuất camera, nghi tự tử

Ngày 3/1, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân P.T.G. (SN 2001, trú khu chợ Minh Thọ, Nông Cống) về cho gia đình đưa đi hoả thiêu rồi làm thủ tục mai táng.

Clip: Người dân tập trung đông theo dõi lực lượng chức năng trục vớt thi thể của nữ sinh xấu số

Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, lãnh đạo thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) thông tin, ngay khi nhận được tin báo về trường hợp nữ sinh mất tích nói trên, cơ quan chức năng đã triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân.