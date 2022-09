Nữ sinh mất liên lạc với gia đình sau giờ tan học

Sáng 27/9, gia đình chở Vy đến trường học như bình thường. Chiều cùng ngày, chồng chị C. đến đón nhưng không thể liên lạc được My.

Gia đình hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm thì được biết My có vào lớp học cho đến lúc tan trường.

Lo lắng sự an toàn của con gái, chị C. đến công an trình báo và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ. "Tôi cùng chồng tìm kiếm khắp nơi mấy ngày nay nhưng không có kết quả. Cả nhà tôi giờ như ngồi trên đống lửa", chị C. chia sẻ.

Nếu thấy My, mọi người gọi số điện thoại 0907.580.998 (anh Hậu, cha của My).