Nữ sinh lớp 6 ở Hà Nội bị bạn bắt quỳ rồi đạp thẳng vào mặt

Liên quan về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận với VTC News, những học sinh trong đoạn clip đang học tại Trường THCS Biên Giang.

Sự việc xảy ra vào trưa 18/8, ở nghĩa trang của địa phương, sau khi nhà trường tổ chức cho học sinh các khối lớp tập trung nhận lớp, chuẩn bị cho năm học mới.