Nữ sinh làm thêm siêu thị bị khách 'cầm nhầm' 20 triệu đồng

Ngày 6/1, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một khách nam "cầm nhầm" túi chứa tiền của một cửa hàng trong TTTM Diamond Plaza, quận 1, TP.HCM. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 31/12/2021.

Trong clip, vị khách ăn mặc lịch sự vào siêu thị K- Market mua hàng. Tiếp đó, người này mang đồ ra quầy thanh toán. Sau khi tính tiền, người này đã xách túi hàng của mình và tiện thể "cầm nhầm" luôn túi đựng tiền của cửa hàng đang để trên bàn thanh toán.