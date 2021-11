Nữ sinh Lâm Đồng bị đánh hội đồng dã man: Người lớn cần ngăn chặn bạo lực từ mầm mống!

Sau đó, nhóm này lao vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm liên tục đập và đấm, đá vào đầu mặc cho em T. van xin. Thậm chí, có 1 người nữ còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi em T. đã bị đánh nằm úp mặt dưới đất. Thấy vậy, một số người dân đã tri hô và tới can ngăn thì nhóm 6 người nữ nói trên mới dừng lại.

Theo lãnh đạo Trường THPT Lộc Thành thì nhà trường đã nắm được thông tin về vụ việc, xác định được một người đánh T. trong clip là học sinh cũ của trường, hiện nghỉ học. Nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên em T. và sẽ xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng trên.

Theo gia đình nữ sinh bị đánh, em có nhiều thương tích bầm tím, trầy xước ở đầu, trán và mắt, tinh thần vẫn rất hoảng loạn. Gia đình đã đưa nữ sinh đi khám tại bệnh viện.

Công an huyện Bảo Lâm đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc nữ sinh bị hành hung từ Công an xã Lộc Thành, cơ quan công an đã xác minh được những người trực tiếp tham gia đánh em T. Hiện tại, đơn vị này tiếp tục xác minh, triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.