Nữ sinh Học viện Ngoại giao thành thạo tiếng Anh nhờ đam mê đàn violin

My chia sẻ, sau những buổi ôn thi dồn dập, mệt mỏi, My thường giải tỏa căng thẳng bằng cách nghe nhạc. Các bản nhạc violin đã giúp My thư giãn, thoải mái nên My đã yêu thích từ đó.

Ngay từ nhỏ, Trà My đã có niềm đam mê với âm nhạc và từng có mong muốn theo đuổi nghệ thuật. Nhưng khi đó, gia đình không đủ điều kiện để đầu tư cho My theo học.

Ngay từ năm nhất đại học, Trà My đã có những thành tích nổi trội. Trở thành thực tập sinh Khoa Pháp ngữ sau 2 tháng học tập; phiên dịch viên sự kiện "Triển lãm du học" được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đồng thời, Trà My là khách mời biểu diễn violin cho nhiều sự kiện trong và ngoài trường.

Vì lý do cá nhân nên Trà My tạm dừng kế hoạch đi du học nước ngoài và chọn học tập tại Việt Nam.

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, hồi cấp 3, Trà My đã đạt học bổng hai ngành của trường SP Jain School of Global Management tại Úc: Ngành Kinh doanh quốc tế với mức học bổng 85% có trị giá khoảng 1,83 tỷ đồng/4 năm và Khoa học dữ liệu với mức học bổng là 80% có trị giá khoảng 1,18 tỷ đồng/3 năm.

Từ nhỏ, Trà My đã có năng khiếu, niềm đam mê với âm nhạc và ngoại ngữ nên My đã luôn mong ước được đi du học nước ngoài.

Nguyễn Trà My, 18 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Hiện My đang là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngoại Giao.

Cùng với niềm đam mê âm nhạc cổ điển phương Tây kết hợp với nhạc điệu dân gian Việt Nam nên Trà My đã quyết định chọn học đàn violin.

Khi lên cấp 3, Trà My đã bắt đầu học đàn tại trung tâm. Thời gian đầu, My cảm thấy rất hứng thú và hăng say. Nhưng sau 1 tháng, My cảm thấy việc học không hiệu quả cùng với học phí cũng khá đắt nên My đã quyết định tự học tại nhà.

My đã học đàn trực tuyến với cô Elizabeth Blackerby - Thạc sỹ người Mỹ. My chia sẻ: "Tuy mình được học miễn phí nhưng cô rất tận tình và chu đáo. Qua mỗi lần thực hành, cô sẽ nhận xét kỹ về từng động tác và điều chỉnh cho mình.

Cô còn quay video để giải thích rõ về cách cầm đàn khiến mình cảm thấy rất vui và tiến bộ rất nhanh".

Khi ấy, toàn bộ bài giảng, giáo trình và trao đổi với cô hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mà ở Việt Nam, thường việc học tiếng Anh sẽ thiên về học ngữ pháp nên My bị yếu trong kỹ năng nói. Tuy có thể làm các bài thi trên trường rất tốt nhưng kỹ năng nghe và giao tiếp còn hạn chế khiến thời gian đầu học chơi đàn khá khó khăn.

Chính vì quá trình học đàn violin hoàn toàn bằng tiếng Anh nên buộc My phải nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể trao đổi với cô giáo tốt hơn. Trà My xem các video bài giảng hằng ngày, luyện nghe chủ động, luyện nói nên chỉ sau hơn một năm, My đã cải thiện được kỹ năng nghe hiểu và giao tiếp với người bản xứ.

My cho rằng, yếu tố quan trọng nhất khi học tiếng Anh là sự kiên trì. Từ đam mê hình thành thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Chúng ta phải luyện các kỹ năng tiếng Anh mỗi ngày, dù chỉ 5 phút một ngày nhưng từ đó sẽ hình thành thói quen giúp cho việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả.

Trà My bứt phá trong việc học tiếng Anh qua đam mê học đàn violin (Ảnh: H.H).

Chính nhờ phương pháp học tập hiệu quả này đã giúp My đã cải thiện rất nhiều về trình độ tiếng Anh. Đồng thời cũng đã giúp My có cơ hội trở thành phiên dịch viên cho sự kiện Triển lãm du học Hoa Kỳ và các sự kiện hòa nhạc của Đức ngay từ năm thứ nhất đại học.

Công việc phiên dịch viên đã mang đến cho My nhiều trải nghiệm mới, những bài học và kinh nghiệm quý giá. Nhiệm vụ chính của My là phụ trách phiên dịch, hỗ trợ cho đại diện Trường Cao đẳng cộng đồng Clark College nước Mỹ.