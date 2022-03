Nữ sinh Hà Tĩnh 3 lần giành giải học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh

Được biết, so với nhiều bạn cùng trang lứa ở thành phố Hà Tĩnh, cuộc sống của gia đình em còn nhiều khó khăn. Em sống cùng bố mẹ và em trai tại phường Nguyễn Du, gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên của mẹ và thu nhập không ổn định từ nghề cơ khí của bố. Song, Linh Giang rất hạnh phúc và may mắn khi bố mẹ luôn dành sự ưu tiên số 1 cho việc học của con. Vì thế, em được làm quen với tiếng Anh từ bậc mầm non và bắt đầu học tập bài bản từ những năm đầu tiên của bậc tiểu học.

Trần Linh Giang đã có 3 năm liền đạt giải tại các Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Linh Giang cho rằng, muốn học tốt tiếng Anh, ngoài tố chất và đam mê thì người học phải chăm chỉ, cần cù và luôn luôn cố gắng. Có lẽ đó cũng là bí quyết mang về cho em thành tích đáng tự hào đầu tiên - thủ khoa tiếng Anh cấp tỉnh lớp 9 (năm 2019).