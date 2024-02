Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển trường Y hàng đầu thế giới

Em cũng là học sinh rất năng động, mạnh mẽ, tự tin và nhiệt tình với các hoạt động của trường và lớp”, cô Yến chia sẻ.

Không chỉ học giỏi, Quỳnh Giang còn gây ấn tượng với nhiều tài lẻ, luôn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh đặc biệt có niềm yêu thích và năng khiếu nhảy hiện đại.

Giang cho hay, mình không có bí quyết học tập đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi đặt ra mục tiêu nào đó thì cần tập trung cố gắng hết sức để đạt được. “Khi đã đặt ra mục tiêu, hãy cố hết sức trong một khoảng thời gian nhất định, để sau không nuối tiếc”, Giang chia sẻ.

Trong việc học tập thường ngày, Giang cũng thường đặt ra những mốc thời gian cho từng bài tập, từng môn, khối kiến thức và cố gắng xử lý tuần tự, có kế hoạch.

Nỗ lực của Quỳnh Giang cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng khi cô bạn không chỉ trúng tuyển ĐH Johns Hopkins, mà còn trúng tuyển vào nhiều trường đại học top đầu của Mỹ khác như: University of North Carolina at Chapel Hill; University of Illinois Urbana-Champaign; Case Western Reserve University; University of Massachusetts-Amherst.

Giang cho hay, em quyết định theo học ngành Hóa Sinh của ĐH Johns Hopkins và dự kiến sẽ du học vào khoảng giữa tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, trước mắt, em vẫn sẽ tập trung để hoàn tất chương trình phổ thông, tham gia một số bài thi chuẩn hóa và bổ sung những kỹ năng cần thiết trước khi lên đường du học. “Em sẽ phải học làm quen dần với việc tự nấu ăn, giặt quần áo hay những kỹ năng đơn giản nhất để chuẩn bị hành trình tự lập mới”, Giang chia sẻ.