Nữ sinh giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ ở châu Âu dù chưa tốt nghiệp đại học

Sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý nghe giảng trên lớp, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn... là bí quyết giúp Hà đạt được thành tích học tập ấn tượng.

Ngân Hà quan niệm, một người trí thông minh thiên phú, tức là có khả năng nắm bắt, nắm vững kiến thức, kỹ năng nhanh nhạy, giống như là lợi thế ban đầu. Tuy nhiên, một người chăm chỉ, rèn luyện tích góp kinh nghiệm có thể phát triển, củng cố những kiến thức, kỹ năng, từ đó hoàn thiện bản thân. Vì thế, em cố gắng trau dồi hiểu biết, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình bằng trí thông minh và sự kiên trì.

Tháng 9 tới đây, Nguyễn Như Ngân Hà sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên tại Đại học Paris Saclay, Pháp. Ở kỳ tiếp theo, em chọn tới Ba Lan, theo học tại Đại học Adam Mickiewicz. Với Ngân Hà, 2 năm du học thạc sĩ sắp tới sẽ là quãng thời gian giúp em chinh phục những kiến thức, kỹ năng và gặp gỡ những con người mới.

Bảng thành tích ấn tượng của Nguyễn Như Ngân Hà:

- Giải Nhì giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

- Giải Nhất tại hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2022.

- Giải Nhì báo cáo hay tại hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Trường năm 2022.

- Giải Nhất hội nghị Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm 2022.

- Tác giả bài báo “Direct access to 2-aryl-3-cyanothiophenes by a base-catalyzed one-pot two-step three-component reaction of chalcones benzoylacetonitriles and elemental sulfur” được đăng trên tạp chí quốc tế Organic Chemistry Frontiers (ISI Q1; IF 5.281) ngày 18/04/2022.

- Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022.

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2021.

- Học bổng Khuyến khích học tập của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dành cho sinh viên xuất sắc cho tất cả các kỳ học.