Nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua, đắp xi măng tạo hiện trường giả có dấu hiệu trầm cảm, khai báo như người mất hồn

Linh bực tức với việc cha hay cằn nhằn, la rầy mình đến mức gọi điện thoại cho bà Đê để kêu ca việc chán nản cha mình. Vì vậy, mẹ Linh đã gọi điện về khuyên cả 2 cha con nên kiềm chế hơn. Tuy nhiên, bà Đê bất lực thừa nhận: "Con Linh thì nó bướng, nhiều khi mình nói nó không nghe".



Nói về tính cách bình thường của con gái, mẹ Linh cho biết Linh vốn hướng nội, trầm tính, ít nói, nhìn qua thì hiền lành nhưng bên trong ngang bướng.



Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Thanh niên, quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm.



Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm. Với kinh nghiệm từng điều tra các vụ án mạng do người trầm cảm gây ra, lực lượng công an nghi ngờ ông Điệp bị Linh sát hại, dựng hiện trường vụ cháy giả, khai báo gian dối nên quay lại hiện trường tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong và căn nhà của nữ sinh.



Trước đó, ngày 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg chất độc xyanua, sau đó mang về cho vào nước uống để trong tủ lạnh. Ông Điệp đã lấy 1 chai nước để uống và tử vong sau đó.



Đến sáng hôm sau (19/1), biết cha đã tử vong, Linh kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi.



Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì bản thân thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm "giải tỏa" cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.