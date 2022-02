Nữ sinh Dao Đỏ gây chú ý qua clip: 'Tôi lớn nhờ mạnh thường quân'

Chia sẻ sự trân trọng, biết ơn dành cho những tấm lòng thiện nguyện đã và đang giúp đỡ cho các em bé vùng cao, nữ sinh người Dao Đỏ đã đăng một đoạn video lên trang Tiktok cá nhân để nói lời cảm ơn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và thông tin về nữ chính cũng nhanh chóng được tìm thấy. Được biết, cô gái trẻ có nickname Như Caroline, sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 11 tại Sa Pa.

Từ nhỏ, Như và gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cô nàng cho hay mình vô cùng biết ơn và trân trọng tấm lòng, tình cảm của họ dành cho các em nhỏ vùng cao.