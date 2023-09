Nữ sinh con nhà nghèo vượt khó thành thủ khoa đầu ra đại học

Đêm 26, rạng sáng 27/9 hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to và rất to gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Mực nước liên tục dâng cao khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, giao thông tê liệt...