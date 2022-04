Nữ sinh chuyên Anh giành 8.5 IELTS sau 1 lần thất bại

Trước đó, Quỳnh Chi từng thi IELTS 1 lần nhưng không đạt được như kì vọng. Vì vậy, cô bạn đã quyết tâm thi lại và đạt 8.5 điểm tổng, trong đó kĩ năng Listening đạt 9.0, 2 kĩ năng Reading và Speaking cùng đạt 8.5 và kĩ năng Writing đạt 7.0.

Chia sẻ về quá trình học tiếng Anh, Chi cho biết em được gia đình định hướng học chuyên Anh từ cấp 2. Tuy nhiên, bài thi tiếng Anh vào trường chuyên rất khác so với bài thi IELTS và nhiều người lầm tưởng rằng học chuyên Anh sẽ đạt điểm cao mà không cần học thêm.

“Việc học chuyên Anh đã cho em lợi thế khi được trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao về từ vựng, cấu trúc câu. Ngoài ra, để đạt điểm mục tiêu, em phải tập làm quen với dạng câu hỏi IELTS nhiều”, Chi nói.

Hàng ngày, Chi chủ yếu học từ vựng theo chủ đề, từ nối và cấu trúc trong các bộ sách như Academic Vocabulary in Use, English Phrasal Verbs in Use, English Collocations in Use, English Idioms in use.