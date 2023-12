Nữ sinh 'bom hàng' và câu chuyện xúc động phía sau

Ngay sau đó cô bé phân trần rằng do thấy mẹ đau bệnh nặng mà không có đồ để thay, muốn mẹ có bộ đồ mới nên đặt hàng mua, tuy nhiên số tiền dành dụm không đủ để trả. Nghe đến đó, chị chủ shop lặng người, sau đó nhờ anh shipper gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời mượn thêm của anh này 1 triệu đồng để biếu gia đình.

Qua tìm hiểu, người mua hàng là em Phan Thị C. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).

Ngồi cạnh giường với người mẹ đang nằm co ro không thể ngồi dậy vì chứng bệnh lạ 4 năm nay, em C. cho hay, do trời mưa, quần áo của mẹ đem đi giặt nhưng không khô kịp. Thấy mẹ cứ một bộ đồ mặc suốt nên em tranh thủ những lúc rảnh đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để mua đồ cho mẹ.

C. chia sẻ, có đặt mua một bộ với giá 90 ngàn đồng của cô Nha (chị Lê Thị Quỳnh Nha, một chủ shop bán hàng online ở thị xã An Nhơn - PV), đặt xong em đi nhặt ve chai 3 ngày nhưng bán chỉ được 30 ngàn đồng.