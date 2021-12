Nữ sinh ăn trộm bị làm nhục: Không tạm giam chủ shop Mai Hường?

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Vậy tại sao Hường không bị áp dụng Lệnh tạm giam?

Cơ quan công an vẫn chưa áp dụng Lệnh bắt tạm giam với trường hợp của Hường.

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo hành hạ, đòi tiền bồi thường rồi tung clip lên mạng sau khi phát hiện cô gái ăn trộm váy gây xôn xao dư luận, hiện Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa về tội Làm nhục người khác và tội Cưỡng đoạt tài sản.

Lý giải về quy định này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, Tạm giam là biện pháp cách ly bị can, bị cáo với xã hội trong thời gian nhất định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội của bị can, bị cáo, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử được thuận lợi.



Hiện Trịnh Đình Anh bị áp dụng Lệnh tạm giam

Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, đối tượng áp dụng biện pháp tạm giam là bị can, bị cáo trong những trường hợp như: Bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm và trong trường hợp có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra hoặc tiếp tục phạm tội.