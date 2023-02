Nữ sinh 19 tuổi xinh đẹp bị mất tích, nghi bị lừa hơn 100 triệu đồng

Sáng 9/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, hiện Công an huyện An Dương phối hợp với các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm em N.T.H.H (19 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Hàng Hải Việt Nam), mất tích từ tối 4/2.

Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, ông N.Q.D. (50 tuổi, trú xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) tới chính quyền để trình báo về việc con gái ông là N.T.H.H. (19 tuổi), nghi bị mất tích.