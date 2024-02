Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn ở TPHCM

Ngày 1/2, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phát thông báo tìm nữ sinh cấp 3 mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Theo công an, ngày 26/1, bà N.A.L. (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) đến công an địa phương trình báo về việc con gái tên Trần Kim Ngọc (16 tuổi), học sinh trường THPT An Nhơn Tây đi học nhưng không về nhà.