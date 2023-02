Nữ "siêu trộm" móc túi của bà bán rau, kéo lê cả chục mét

Chiều 21-2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984; trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Ngoài ra, cơ quan điều tra đang giám định tỉ lệ thương tích của nạn nhân để xem xét về hành vi "Cố ý gây thương tích" của bị can này.



Clip: Cụ bà bị cô gái trẻ cướp giật rồi kéo lê giữa đường

Khoảng 8 giờ ngày 20-2, bà Trần Thị H. (SN 1962; trú thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) đang bán rau ở chợ Hà Châu (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) thì bị Hạnh trộm túi xách có hơn 10 triệu đồng tiền mặt.