Nữ siêu mẫu có nốt ruồi triệu đô, nổi đình đám bậc nhất thế giới

Cindy Crawford là một trong những người mẫu mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Cô được xếp vào nhóm "Legends" (huyền thoại làng mốt) của chuyên trang hàng đầu thế giới về người mẫu models.com.

Vào thập niên 90, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington và Linda Evangelista tạo nên "big 4" siêu mẫu đình đám bậc nhất.

Nhan sắc đậm chất Mỹ với nốt ruồi độc nhất vô nhị



Ở thập niên 90, Cindy Crawford rất nổi tiếng bởi sắc vóc quyến rũ và lôi cuốn (Ảnh: Reddit).

Cindy Crawford SN 1966 tại DeKalb, Illinois, Mỹ. Năm 1982, cô được một nhiếp ảnh gia chụp hình và đăng lên tờ báo địa phương. Phản hồi tốt từ tấm ảnh làm Crawford dần yêu thích nghề người mẫu.

Năm 1983, Cindy Crawford đoạt vị trí á quân cuộc thi người mẫu Look of the Year (về sau đổi tên thành Elite Model Look) do một trong những công ty người mẫu lớn nhất thế giới - Elite Model Management - tổ chức.

Năm 1985, Crawford gác lại việc học chuyên ngành Kỹ sư hóa tại Đại học Northwestern (Illinois, Mỹ) để theo đuổi nghề người mẫu toàn thời gian.

Một năm sau, cô chuyển đến Manhattan (New York, Mỹ), ký hợp đồng với Elite Model Management.

Quyết định trở thành người mẫu, Cindy Crawford nghiêm túc nhìn nhận công việc này giống như nghề nghiệp, không phải phong cách sống một cách ngẫu hứng.

Cindy Crawford chia sẻ trên Vogue: "Điều đó (nghề người mẫu) giống như một môn thể thao mà bạn có thể chơi giỏi hơn. Dù bạn già đi, bạn vẫn là vận động viên lớn tuổi đầy hiểu biết về trận đấu".

Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của Cindy Crawford là nốt ruồi nằm phía trên môi trái.



Cindy Crawford trên trang bìa tạp chí Vogue Mỹ (số báo tháng 8/1986) (Ảnh: Vogue).

Thật khó để tin rằng, nốt ruồi khiến Cindy Crawford bị trêu chọc lúc còn nhỏ đã giúp cô trở thành biểu tượng. Nghe lời mẹ, chân dài SN 1966 không xóa bỏ nốt ruồi. Crawford giữ lấy dấu ấn độc đáo của mình và biến nó thành trở thành nét đặc trưng riêng.

Trong vòng vài tháng sau khi chuyển đến New York, Cindy Crawford có ảnh bìa tạp chí Vogue Mỹ đầu tiên (số báo tháng 8/1986) do nhiếp ảnh gia Richard Avedon chụp.