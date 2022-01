Nữ rapper team Karik nói gì khiến Trấn Thành bật khóc ở Rap Việt?

Khi Sidie xuất hiện ở vòng Bứt phá, giám khảo JustaTee cũng phải thừa nhận năng lượng "mặc kệ" của học trò Karik giống với cô bạn chung nhóm SpaceSpeakers của anh - Kimmese: "Tôi làm việc của tôi, bạn nói gì kệ bạn. Anh rất cần một nguồn năng lượng này đến từ bạn nữ trong chương trình".

Your browser does not support the video tag.

Sidie nức nở khi nói về áp lực