Nữ rapper nổi tiếng Hàn Quốc vỗ tay khen tấm tắc khi ăn phở ở Hà Nội

Ngày 29/8, nữ rapper đình đám người Hàn Quốc Jessi đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn âm nhạc sắp diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên mà Jessi đến với Việt Nam.

Cô được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Nữ ca sĩ lập tức đăng ảnh check-in tại Hà Nội trên trang cá nhân có 13,6 triệu người theo dõi và gửi lời cảm ơn: "Thank you for the warm welcoming Vietnam! See you on the 31st" (Cảm ơn sự chào đón ấm áp của người hâm mộ Việt Nam. Chúng mình gặp nhau vào ngày 31 này nhé).