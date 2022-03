Nữ quái lừa đảo nhận tiền 'chạy án', chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Quá thời hạn trong hợp đồng, chủ xe chủ động tự đi thu hồi xe rồi mới trình báo cơ quan điều tra nhưng không giao nộp xe để phục vụ công tác điều tra. Trường hợp không tự thu được xe thì các đối tượng trình báo và chỉ chỗ vị trí, cất giấu xe qua thiết bị định vị được lắp đặt trên xe để cơ quan điều tra thu, sau đó đề nghị trả lại tài sản.

Tuy nhiên, thực chất về bản chất bên trong đã có sự thông đồng của chủ cho thuê xe với đối tượng thuê xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Tuấn và đồng bọn đã hướng dẫn, bàn bạc với đối tượng thuê xe về phương thức, thủ đoạn như nêu trên để những đối tượng này thực hiện. Để an toàn và thu được tiền cọc cao, Tuấn còn mở rộng chân "rết" là những đối tượng đã thuê xe, sau đó đi cắm hoặc bán nhưng không có tiền chuộc xe để trả. Những đối tượng này bị chúng khống chế, hứa hẹn nếu tìm được người có nhu cầu thuê xe đi cầm cố hoặc bán chúng sẽ chi phần trăm cao, nếu không cộng tác sẽ tố cáo hành vi lừa đảo xe của Tuấn đến cơ quan Công an.

Với các thủ đoạn tinh vi, lách luật, chúng đã thực hiện thành công nhiều vụ việc, chiếm đoạt được nhiều tiền, gây mất trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng lợi dụng quy định về công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm để Công an đi thu giữ tài sản cho mình. Khi cơ quan Công an không đáp ứng các yêu cầu thì các đối tượng làm đơn tố cáo gửi đi nhiều nơi với mục đích gây sức ép phải thực hiện yêu cầu của chúng. Hành vi coi thường pháp luật đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an, mất nhiều công sức thời gian để giải quyết tố giác tội phạm. Đồng thời mất an ninh trật tự không những chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của Tuấn, ngày 14/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Tuấn về tội: "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ngay sau khi Tuấn bị bắt, Nhung gặp và nói chuyện với Phùng Thị Ánh Tuyết.