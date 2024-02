'Nữ quái' cầm đầu đường dây mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 28/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt 3 người phụ nữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng công an phát hiện Lê Thị Huấn (SN 1973, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) có biểu hiện cấu kết, móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Quế Phong để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý.