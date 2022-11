Nữ phượt thủ trẻ tuổi đi vòng quanh thế giới bằng xe máy

McCutchen vừa mới rời khỏi thành phố Mexico, và hiện có kế hoạch di chuyển chậm tới khu vực Nam Mỹ đi qua Brazil, Chile, Argentina, và Uruguay trước khi bay tới châu Âu.

Từ châu Âu, McCutchen và chiếc xe máy sẽ di chuyển qua Anh, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ. Hành trình tới châu Á của cô gái trẻ sẽ bị giới hạn do đối mặt với nhiều thách thức. Ban đầu, McCutchen có ý định tới Nga, nhưng chuyện này dường như là không thể do cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra.Ý định đi qua Trung Quốc hoặc Iran cũng không khả thi do những quy định giới hạn ở biên giới.

“Tình hình hiện rất phức tạp. Tôi vẫn tin rằng Nga là lựa chọn tốt nhất”, McCutchen cho biết.

Theo kế hoạch, nếu thành công hoàn thành chuyến đi tới châu Á, McCutchen sẽ đưa chiếc xe máy trở lại Mexico để lái về Mỹ.

Vượt qua trở ngại

Việc di chuyển trên những con đường không quen thuộc khiến cô gái trẻ không ít lần bị lạc đường, ngã xuống cát, và thậm chí “suýt bị xe tải đâm vì đi vào góc khuất”.

“Điều khó khăn nhất chính là di chuyển trên đèo núi, bởi chúng tôi tránh các con đường có trạm thu phí”, cô gái trẻ cho hay.