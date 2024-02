Nữ phi công xinh đẹp đam mê chinh phục bầu trời

Trong suốt buổi trò chuyện, Mai Khanh nhiều lần nhắc đến chuyến bay đầu tiên khi cô ngồi trên máy bay huấn luyện cơ bản tại trường bay vào tháng 3/2020.

“Với bất cứ phi công nào thì chuyến bay đầu tiên cũng chính là chuyến bay khó quên nhất.

'Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return' (Một khi bạn đã nếm trải chuyến bay, bạn sẽ mãi mãi bước đi trên trái đất với đôi mắt hướng lên bầu trời, vì bạn đã ở đó và bạn sẽ luôn khao khát được quay trở lại).

Đây là một câu nói của Leonardo da Vinci mà em rất thích, bởi tất cả những tưởng tượng của bản thân khi còn trên mặt đất đều không sánh được với cảm giác thực khi lần đầu trải nghiệm tự mình bay lượn trên bầu trời", Mai Khanh nói với ánh mắt loé lên niềm vui sướng.

Mai Khanh (thứ 4 từ phải sang) trong hàng ngũ phi công Vietnam Airlines.

Đến nay, sau 4 năm kể từ khi học bay trên chiếc máy bay nhỏ bé, Mai Khanh đã hoàn toàn làm chủ những "chim sắt khổng lồ”. Trong đó, chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên mà cô được làm chủ trên buồng lái là từ Hà Nội - Sydney (Úc).

“Bên cạnh những cảm giác căng thẳng, háo hức lúc ban đầu thì cảm giác nhớ nhất là giây phút em nhận ra từ nay về sau mỗi khi đi bay sẽ đều có hơn 300 người ngồi sau buồng lái. Trách nhiệm đấy mà cũng vô cùng tự hào!”, Mai Khanh kể.

Tết đầu tiên đón giao thừa trên bầu trời