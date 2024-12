Nữ nhân viên gác tàu ở TPHCM: "Tôi không hiểu vì sao mình bị đánh"

"Tôi chỉ nói chuyện với tài xế xe công nghệ, không nói gì tới 2 vợ chồng kia cả. Không hiểu sao, người phụ nữ lại lao vào đánh tôi", nhân viên gác chắn đường sắt chia sẻ. Liên quan đến vụ nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị đánh, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang củng cố hồ sơ, để xử lý bà N.T.T. (SN 1988). Theo cảnh sát, T. là người phụ nữ đã tấn công bà Hoàng Thị Bình (SN 1976), nhân viên gác chắn đường sắt, tại đường ngang km 1717+600 (chùa Ưu Đàm), phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Giọng yếu ớt, mệt mỏi, bà Bình kể lại sự việc bị hành hung trong trạng thái cơ thể còn ê ẩm, đau nhức ở vùng mặt và mũi. Theo nạn nhân, hôm xảy ra vụ việc, bà cùng đồng nghiệp là chị Lưu Thị Mỹ Duyên trực ca đêm. Khi nhận được tin có đầu máy tàu lửa số hiệu 4501 đi qua, cả 2 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và bấm hạ thanh chắn tự động. Khi 4 thanh chắn hạ xuống, một tài xế GrabBike bị kẹt bên trong, chưa kịp chạy ra ngoài. "Tài xế có nhờ tôi mở thanh chắn cho anh ấy qua, nhưng tôi bảo thanh chắn tự động không mở được. Khi thấy tài xế dùng tay nâng thanh chắn lên, tôi có nói là coi chừng gãy, đền mấy chục triệu lận", bà Bình kể lại. Nhân viên gác chắn đường sắt bị người phụ nữ hành hung (Ảnh: Camera an ninh). Theo bà Bình, lúc này 2 vợ chồng bà T. chửi gì đó nhưng xa nên bà không nghe rõ. Sau đó, người phụ nữ lao vào đánh tới tấp bà Bình. Lúc này, tàu vừa chạy qua nên không có ai kịp vào can ngăn. May mắn là tàu ngắn, đồng nghiệp và người dân mới chạy đến hỗ trợ, can người phụ nữ ra. "Tôi chỉ nói chuyện với tài xế xe ôm, không nói gì tới 2 vợ chồng kia cả. Không hiểu sao, người phụ nữ lại lao vào đánh tôi", bà Bình chia sẻ và phỏng đoán việc bà nói chuyện với tài xế GrabBike bị người phụ nữ hiểu nhầm. Bà Bình cho biết làm gác chắn ở đây được 9 năm, chưa bao giờ xảy ra trường hợp tương tự. Thông thường, khi nhân viên nhắc nhở, người dân đều tuân thủ chấp hành, đảm bảo an toàn. Sau sự việc, bà Bình cho biết đã gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với người phụ nữ đã đánh mình. Đồng thời, công an cũng đã hẹn bà đi giám định thương tích, để củng cố hồ sơ, xử lý đối với bà T.. Theo báo cáo nhanh từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lúc 20h40 ngày 30/12, tại đường ngang km 1717+600 (chùa Ưu Đàm), nhân viên đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua. Trong lúc các phương tiện và người tham gia giao thông đã dừng chờ, một cặp vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy yêu cầu nhân viên mở chắn để đi qua. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khi không được nhân viên đồng ý, người phụ nữ chửi bới rồi xuống xe, xông vào hành hung nữ nhân viên Võ Thị Bình, cùng lúc tàu thông qua đường ngang. Mặc dù được nhân viên chắn tàu và người đi đường can ngăn, người phụ nữ vẫn tiếp tục hành động đánh người. Sự việc khiến chị Bình bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị và được chẩn đoán gãy xương mũi. Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi.